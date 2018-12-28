"الوطني" يقر 11 مشروع قانون ويوجه 48 سؤالاً لممثلي الحكومة في 2018

الشارقة 24 – وام:





ناقش المجلس الوطني الاتحادي وأقر، على مدى 19 جلسة عقدها خلال عام 2018، نحو 11 مشروع قانون، إضافة إلى 10 موضوعات عامة، ووجه 48 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 7 توصيات.

وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال 2018 قطاعات: الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين والسياسة والبيئة والتنمية المجتمعية.

وتمثلت هذه المشروعات في: مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.