ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح بن عايش والمزروعي والعبدولي والزعابي

الشارقة 24 – وام:
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، يوم الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه جمعة سعيد بن عايش، بمناسبة زفاف نجله سعيد، إلى كريمة سالم عبد الله المزروعي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة بن عايش للأفراح في منطقة شوكة برأس الخيمة، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والأهل والأقارب والأصدقاء.
وقدمت الفرقة الحربية، مجموعة من الفنون التراثية والشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.
كما شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه المهندس راشد جاسم عبيد العبدولي، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة سعادة نصر علي عبد الله الزعابي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى بفندق رأس الخيمة، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي، وعدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.
وقدمت الفرقة الحربية، مجموعة من الفنون التراثية والشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.