ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح بن عايش والمزروعي والعبدولي والزعابي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، يوم الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه جمعة سعيد بن عايش، بمناسبة زفاف نجله سعيد، إلى كريمة سالم عبد الله المزروعي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة بن عايش للأفراح في منطقة شوكة برأس الخيمة، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والأهل والأقارب والأصدقاء.

وقدمت الفرقة الحربية، مجموعة من الفنون التراثية والشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.