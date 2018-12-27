سعيد بن طحنون يشهد أفراح النيادي والعرياني والجابري والكعبي

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، بصالة زاخر في مدينة العين، يوم الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي مصبح النيادي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة بطي بن سالم العرياني.

كما حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه، بفندق العين روتانا، عبد الله محمد الجابري، بمناسبة زفاف نجله سعود، إلى كريمة أحمد سعيد حامد الكعبي.

حضر الحفلين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وحشد كبير من المدعوين وأهل وذوي العرسان والمهنئين، وسط مشاركة الفرق بالأهازيج الشعبية، وعروض العيالة واليولة الإماراتية.