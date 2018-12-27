الإمارات تواصل تقديم مساعداتها لأهالي ساحل حضرموت

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعمالها الإغاثية والإنسانية، في محافظة حضرموت اليمنية.

وقدمت الهيئة، في هذا الصدد، مساعدات غذائية لأهالي مديرية بروم ميفع، في إطار المشاريع والأعمال الإنسانية التي تنفذها في "عام زايد"، وتغطي الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والبنية التحتية، في مختلف المحافظات المحررة.

ووزع فريق الهيئة، يوم الخميس، 500 سلة غذائية مستهدفاً 2500 فرد من الأسر المتضررة، ليصبح عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها، منذ بداية "عام زايد"، 29 ألفاً و400 سلة غذائية، استهدفت 147 ألفاً.

وأعرب أهالي ميفع، عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، ولذراعها الإنساني الهلال الأحمر.