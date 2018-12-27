الأرصاد: 27 درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الشارقة الجمعة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويصبح غائماً على البحر والسواحل مع آخر الليل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية/15-25 كم/ساعة تصل إلى 32/س أحياناً.

وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40، والمد الثاني عند الساعة 06:41، والجزر الأول عند الساعة 10:46، والجزر الثاني عند الساعة 23:32 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43، والثاني عند الساعة 02:33، والجزر الأول عند الساعة 08:09، والثاني عند 19:52.

وتنبأ المركز بأن تكون درجة الحرارة العظمى في مدينة الشارقة 27، والصغرى 17، بينما تكون نسبة الرطوبة العظمى 85، والصغرى 35.