محمد بن حمد الشرقي يستقبل المشاركين في أيام الفجيرة الثقافية بإيطاليا

الشارقة 24 – وام:





استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الخميس، وفد جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية المشارك في "أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا".

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز الأنشطة التي قدمها وفد الجمعية في إيطاليا من خلال إبراز الدور الحضاري لدولة الإمارات في الخارج وعرض تراثها الأصيل.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بدور الجمعية في تنفيذ البرامج الثقافية والاجتماعية التي تجسد هوية المجتمع الإماراتي الغني ونقلها إلى الخارج، مؤكداً سموه على ضرورة وجود رؤية مستقبلية لنشر الثقافة الإماراتية في الخارج عبر الاحتكاك مع الحضارات الأخرى.

وأثنى سموه على ما يبذله مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في نشر الوعي المجتمعي وجهودها في نقل الرؤية الثقافية للدولة مع ثقافات العالم المختلفة.

وتقدم خالد الضنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دعمه المستمر للجمعية وبرامجها المختلفة في الفجيرة وخارجها، مثمناً رعاية سموه لأعمال الجمعية ونشاطاتها الدائمة والتي كان تحت رعايته الكريمة لها الدور الرئيس في تميز عملها في الإطار الاجتماعي والثقافي.

حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.