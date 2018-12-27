الثلاثاء المقبل عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية

الشارقة 24 – وام:

تقرر تعطيل كافة الوزارات والجهات الاتحادية، الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019، بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي "الأربعاء"، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن عطلة الحكومة الاتحادية بمناسبة رأس السنة الميلادية، لسنة 2019.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.