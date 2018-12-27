الأرصاد تتنبأ بطقس صحو في الإمارات الخميس

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في دولة الإمارات، يوم الخميس، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح رطباً ليلاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح الخميس، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/15-25 كم/ساعة، تصل إلى 32/س أحياناً.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:48، والمد الثاني عند الساعة 05:52، والجزر الأول عند الساعة 09:45، والجزر الثاني عند الساعة 22:48.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38، والثاني عند الساعة 01:45، والجزر الأول عند الساعة 19:03، والثاني عند 08:09.