زكي نسيبة: ذكرى زايد ستظل حاضرة لدى أبناء الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، أن ذكرى مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستظل حاضرة لدى أبناء الإمارات.

جاء ذلك، خلال اللقاء الحواري "مئوية زايد"، الذي نظمته، يوم الأربعاء، جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بمقر الجمعية، في مدينة صقر بن محمد، بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وذلك تزامناً مع ختام "عام زايد".

وتطرق معاليه، خلال اللقاء، الذي حضره رؤساء ومدراء الدوائر وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعماله ومآثره ورؤيته التي مكنته من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحديات التي واجهته قبل مرحلة الاتحاد، وحكمته في التعاطي مع المواقف والأحداث التي مرت في تلك الفترة، حتى قيام اتحاد الإمارات.

وأشار معاليه، إلى مناقب الشيخ زايد، في العديد من المواقف، حيث كان دائماً في مقدمة أفراد شعبه، في الإشراف الشخصي، والمتابعة اليومية، والمساهمة الفاعلة، في كل برنامج ومشروع تنموي خطط له أو سهر على تنفيذه في جميع الميادين وعلى كافة المستويات.

وتحدث معاليه، عن الجانب الإنساني للشيخ زايد، الذي أصبح نهجاً لدولة الإمارات، والذي سارت عليه قيادتها الرشيدة، ورسمت معالمه عبر تاريخ طويل من البذل والمبادرات، التي عالجت الكثير من القضايا الإنسانية، وأحدثت الفرق في مستوى الرعاية ومواجهة التحديات التي تؤرق البشرية وتعيق مسيرتها نحو تحقيق الاستقرار.

وفي ختام حديثة، أكد معالي زكي نسيبة، أن مئوية زايد ليست فقط لذكر مناقبه ومآثره، والتي هي عديدة ومختلفة، ولكن للاستفادة من نهجه وأسلوبه في الحكم والعمل على هداه، وخاصة أن الشيخ زايد، رحمه الله، ترك من خلفه مدرسة كبيرة، هي مدرسة حكم، حيث تسير القيادة الرشيدة على نهجه، وستظل ذكرى الشيخ زايد حاضرة لدى أبناء الإمارات.

وفي نهاية اللقاء الحواري، قام الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، يرافقه الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية، بتقديم هدية تذكارية لمعالي زكي نسيبة.