عبد الله بن زايد يتسلم الإصدار التذكاري لـ "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن "عام زايد"، تخليد لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الإنسانية الأصيلة، التي شكلت وتشكل مصدر إلهام للأجيال، مضيفاً سموه أن مدرسة الراحل الكبير في العطاء للوطن تلهمنا جميعاً، وتثري مسيرة الإنجازات الوطنية في المجالات كافة.

وتسلم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، من سعادة عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات "لوحة طوابع عام زايد"، الإصدار التذكاري الخاص بمناسبة ختام "عام زايد"، مشيداً سموه بهذه المبادرة، وما تحمله من معانٍ سامية.

وأصدرت "بريد الإمارات" طابعاً وبطاقة تذكاريين لتخليد ذكرى "عام زايد"، تزامناً مع الاحتفال بنهاية العام، الذي خصص للاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشهد عام زايد، سلسلة من الفعاليات والمبادرات، التي تخلد ذكرى الراحل الكبير وإرثه، وترسخ القيم التي غرسها وعمل جاهدًا لنشرها.

وأكد سعادة عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات، أن كافة مبادرات وفعاليات "عام زايد"، عكست إرثه الثري من القيم والمبادئ الراسخة، والتي ميزت في مجملها الشخصية الإماراتية، وجسدت مساهماته التي كانت نقطة انطلاق، لتجربة تنموية يشار إليها بالبنان.

وتحتفي البطاقة التذكارية بختام "عام زايد"، حيث صممتها لطيفة محمد النعيمي الفنانة التشكيلية الإماراتية، وحمدان الفلاسي مصمم الجرافيك.

يشار إلى أن بريد الإمارات، سيطرح 100 ألف طابع تذكاري، و10 آلاف بطاقة تذكارية في جميع مكاتب البريد الرئيسة في دولة الإمارات.