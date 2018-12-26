منصور بن زايد يترأس اجتماع صندوق أبوظبي للتنمية

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، يوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي عقد بوزارة شؤون الرئاسة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.

واطلع مجلس الإدارة على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وناقش نشاط الصندوق التنموي، ومراحل إنجاز المشاريع الممولة من قبل الصندوق، في عدد من الدول والخطط المستقبلية، كما صادق المجلس على عدد من طلبات التمويل الخاصة، ببعض المشاريع التنموية في مختلف الدول النامية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها بما يتوافق مع خطة وميزانية عمل الصندوق.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، استمرار الصندوق على النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم التنمية في الدول النامية، لتحقيق التنمية المستدامة، ومساعدة شعوبها على العيش ضمن حياة كريمة.

وأوضح سموه، أن النجاح الذي حققه الصندوق خلال الأعوام الماضية، جاء بفضل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي مكنت الصندوق من التوسع في تمويل المشاريع التنموية، ومساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهدافه الإنمائية.

وأشار سموه، إلى حرص الصندوق على مساعدة الدول النامية، من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ذات تأثير اجتماعي واقتصادي واسع، تساهم في تحسين وتوفير احتياجات الدول الشقيقة والصديقة، وتدعم أولوياتها التنموية.

من جانبه، قدم سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق، الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، على اهتمامهم وحرصهم الكبير، على دعم مسيرة عمل الصندوق التنموي، ومتابعة برامجه وخططه وأهدافه المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الدعم نابع من حرص قيادتنا الرشيدة على استمرارية العمل التنموي، وتوفير كافة السبل لإنجاح مبادرات الصندوق ومشاريعه التنموية في كافة الدول.

وأضاف سعادته، أن الصندوق يعمل على تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة، والمساهمة بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، لتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي2030.

يشار إلى أن اجمالي تمويلات واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه، تصل إلى 83 مليار درهم، استفادت منها أكثر من 88 دولة، في مختلف أنحاء العالم.