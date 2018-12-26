نورة الكعبي: إعادة بناء "جامع النوري" رسالة تسامح إماراتية

الشارقة 24 – وام:

يشكل مشروع إعادة بناء جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل بالعراق، أحد الشواهد على مسيرة رائده تمضي فيها دولة الإمارات قدماً لنشر رسالة تسامح وأمل للعالم أجمع، كما تواصل فيها مبادراتها الرائدة لإعادة إعمار ما عبثت به أيادي التطرف والإرهاب في الدول الشقيقة.

وكانت دولة الإمارات قد اتفقت مع جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم" على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية في مشروع يمتد خمس ‎سنوات، ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبتكلفة خمسين مليوناً وأربعمائة ألف دولار أميركي.

وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت السلطات المحلية في مدينة الموصل العراقية مؤخراً وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع "النوري" ومنارته الحدباء التاريخية، بعد تدميرهما خلال معارك طرد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له.

ويعد المشروع أحد بصمات التسامح الإماراتية في الدول الشقيقة والتي سعت من خلالها إلى التأكيد على إنها ماضية في جهودها الإيجابية لنشر رسالة الأمل والوسطية والانفتاح ضد التعصب والتطرف الفكري والديني والثقافي، وكذلك الوقوف إلى جانب الشعوب العربية الشقيقة انطلاقا من نهج راسخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن مبادرة دولة الإمارات بإعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء جاءت كرسالة قوية هدفها نشر رسالة أمل وتسامح في العراق ودحر الإرهاب.

وقالت معاليها في تصريحات صحافية، إن مشاهد جامع النوري بعد استهدافه من تنظيم "داعش" الإرهابي تسببت في ألم للجميع لاسيما أهالي الموصل في العراق الذين فقدوا معلماً يمثل روح مدينتهم العريقة فجاءت مبادرة دولة الإمارات في "عام زايد" بالعمل على إعادة بناء هذا المعلم التاريخي والثقافي العريق بهمم من أبناء العراق.

وأضافت معاليها أن انطلاق مشروع إعادة بناء وترميم جامع النوري الكبير في الموصل تزامن مع "عام زايد" ليكون خير ترجمة لحرصنا على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في ترسيخ ونشر القيم التي أورثنا إياها في الوقوف إلى جانب الشعوب العربية الشقيقة إسهاما في رخائها وسعادتها وبناء وازدهار أوطانها.

وأكدت معاليها أن إعادة إعمار الجامع النوري يحمل بين طياته السلام والتعايش في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والثقافات، ويتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، موضحة أن هذا المشروع يعد نموذجاً يبرز دور الإمارات في صون التراث العالمي والحفاظ على الموارد الثقافية من خلال تبني مبادرات مستدامة تضمن حق الأجيال المقبلة في المواقع الأثرية والتراثية.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات لها تاريخ في صون التراث العالمي وهذه الخطوة الاستراتيجية تجسد الشراكة بين دولة الإمارات واليونسكو لإعادة بناء هذا المعلم التاريخي الهام للغاية، مشيرة إلى أن الجامع النوري هم معلم تراثي وتاريخي عريق لا يقتصر على عرق معين بل هو للإنسانية جمعاء.

ويعتبر جامع النوري الواقع في الساحل الأيمن للموصل والذي يشتهر بمنارته "الحدباء" المحدبة نحو الشرق من مساجد العراق التاريخية العريقة، وثاني مسجد يبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، حيث بناه نور الدين زنكي في القرن السادس الهجري أي أن عمره يناهز تسعة قرون، وقد أعيد إعماره مرات عدة كانت آخرها عام 1363هـ 1944م.