سعود بن صقر يستقبل أصحاب الإنجازات الرياضية في نادي رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم الأربعاء، وفد نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي في منافسات الجيو جيتسو والتايكواندو وألعاب القوى، برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى للنادي والدكتور عبد الرحيم شاهين رئيس مجلس الإدارة.

وأشاد سموه بالإنجازات الرياضية لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي في منافسات الجيو جيتسو والتايكواندو وألعاب القوى، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات هي بداية مسيرة التميز الرياضي نحو الوصول لمنصات التتويج.

وأكد سموه على أهمية مواصلة العمل بجد ومثابرة بروح الفريق الواحد لحصد المراكز الأولى في مختلف البطولات والمنافسات الرياضية والتحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة لتحقيق الهدف الأسمى لكل الرياضيين برفع راية الوطن وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الاقليمية والعالمية.

وكان فريق ألعاب القوى قد تُوج بطلاً لكأس رئيس الدولة في اختراق الضاحية عن فئة الشباب والناشئين، والمركز الثاني رجال فردي، كما تُوج فريق التايكوندو بثلاث ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات في بطولة الإمارات المفتوحة في الشارقة، بينما تُوج فريق الجيو جيتسو النسائي بثلاث فضيات وبرونزية في بطولة دبي لمحترفي الجيوجيتسو.

بدوره، توجه الدكتور عبد الرحيم شاهين رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه للأندية الرياضية في الإمارة ونادي رأس الخيمة على وجه الخصوص، والتي كان لها الأثر في تحقيق تلك الإنجازات، وإلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على اهتمامه ومتابعته للعمل الرياضي في الإمارة.