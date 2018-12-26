سيف بن زايد يصدر قراراً بشأن القواعد المنظمة لعمل الملحقيات الشرطية

الشارقة 24 – وام:

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 440 لسنة 2018، بشأن القواعد والتعليمات المنظمة لعمل الملحقيات الشرطية، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتسري أحكام القرار على ضباط الارتباط لدى المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، وعلى المعارين للحكومات الأجنبية أو لدى الجهات الحكومية خارج الدولة، والمعارين لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية أو أية جهات أخرى.

وينص في "قرار الإعارة" على المخصصات المالية المستحقة لهذه الفئات بما لا يقل عن مخصصات مساعد الملحق الشرطي.

وتتولى الجهات المعنية في الوزارة التعديل على قرارات الإعارة الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القرار.