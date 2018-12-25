واحة الكرامة تستضيف اجتماع "اللجنة المشتركة لشؤون الصناعات"

الشارقة 24 – وام:





عقدت وزارة الدفاع، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة لشؤون الصناعات، وتطوير القدارات الدفاعية، الثلاثاء في واحة الكرامة، وتم خلاله الاطلاع على جدول الأعمال وما تم إنجازه خلال العام الجاري.

ترأس الاجتماع اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع، وبحضور اعضاء اللجنة في كل من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد سعادة اللواء إسحاق في كلمة له، على أن واحة الكرامة من أعظم الأماكن التي تجسد تضحيات وبطولات شهداء الوطن الأبرار، في ميادين الحق والواجب.