حمدان بن راشد يستقبل وزير المالية البحريني

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر الثلاثاء، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

وقد تبادل سموه والشيخ سلمان آل خليفة، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتميزة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على كل الصعد.

كما تطرق الحديث إلى المواضيع المالية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين وزارتي المالية في كلا البلدين، لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.

حضر اللقاء، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة يونس خوري وكيل الوزارة.