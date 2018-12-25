وكيل وزارة الدفاع يستقبل السفير الياباني

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي، صباح الثلاثاء، كانجي فوجيكي سفير اليابان، الذي قدم لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

ورحب وكيل وزارة الدفاع بالسفير، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهام عمله المستقبلية.

من جانبه تقدم السفير الياباني بجزيل الشكر لحكومة دولة الإمارات، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.