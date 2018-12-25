الإمارات والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون الإعلامي

الشارقة 24 – وام:

عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، جلسة عمل مشتركة مع الدكتور محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في المملكة المغربية، لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة ودعماً لأواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين.

وعقب الجلسة تم توقيع اتفاقية لتحديد البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان، الحرص على تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة آخر المستجدات فيه.

وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات تمتلك علاقات استراتيجية أخوية ومميزة مع المملكة المغربية في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والصناعة والتجارة والسياحة والثقافة والعديد غيرها، وتستمر هذه العلاقات بالنمو والتطور في ظل رؤية ودعم القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين لتحقيق المصالح المشتركة، ونظراً للدور المهم والمؤثر للإعلام نسعى إلى المساهمة في تطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق جديدة تعود بالنفع على الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام وتبادل المعلومات والمطبوعات والخبرات حول القوانين الإعلامية، وكذلك تعزيز الزيارات المتبادلة للخبراء والإعلاميين والصحفيين والمسؤولين والفنيين في قطاع الإعلام لتبادل التجارب والخبرات، وتوفير الدورات التدريبية المكثفة لتنمية قدرات العاملين في هذه المجالات، وتسهيل مهام البعثات الإعلامية والتعاون في برامج التدريب للكوادر الإعلامية في كلا البلدين، وإعداد دراسة للإنتاج المشترك لأعمال إعلامية مميزة، وتبادل الزيارات والخبرات الإعلامية بين وكالتي الأنباء في دولة الإمارات والمملكة المغربية وتنسيق المواقف بين كلتا الوكالتين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.