عبد الله بن زايد ينقل تعازي رئيس الدولة في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

عبد الله بن زايد آل نهيان خلال تقديم واجب العزاء إلى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز

الشارقة 24 – وام:

نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في وفاة المغفور له الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، وذلك خلال استقبال الأمير الوليد بن طلال آل سعود لسموه والوفد المرافق.

كما نقل سموه تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأمير الوليد بن طلال آل سعود في وفاة المغفور له والده الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي فارس بن محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.