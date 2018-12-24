اختتام فعاليات "مخيم أبناء الفخر" الشتوي في رماح بالعين

الشارقة 24 – وام:

اختتمت اليوم الإثنين، في منطقة رماح في مدينة العين، فعاليات المخيم الشتوي الثاني لأبناء شهداء الوطن الأبرار "مخيم أبناء الفخر"، الذي نظمه مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ونادي تراث الإمارات.

ويهدف المخيم إلى تطوير المهارات القيادية وتعزيز المواهب والامكانيات الفردية لأبناء الشهداء، حيث استهدف الفئة العمرية ما بين 12 و18 عاماً.

يأتي المخيم في إطار خطة شاملة ينفذها مكتب شؤون أسر الشهداء بناء على التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تؤكد دوماً على ضرورة توفير كافة الإمكانيات وتلبية المتطلبات اللازمة لتمكين أبناء وذوي شهداء الوطن الأبرار وصقل مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم والمساهمة في إعدادهم، ليتمكنوا من مواصلة مسيرة دولة الإمارات نحو الرفعة والتميز والازدهار.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أن المخيم يهدف إلى تطوير المهارات القيادية والمهنية والحياتية لأبناء الشهداء لخوض غمار المستقبل، وتحمّل مسؤولياته بقدرة قائمة على المعرفة والاعتماد على النفس، وترسيخ مبادئ الاعتزاز بالموروث الثقافي والتراثي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إحياء تراث الأجداد والحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وتضمن المخيم العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية، من أبرزها دروس عملية في مبادئ وأخلاقيات الصقارة العربية، بالإضافة إلى دروس في فنون التعامل مع الهجن وتربيتها وكل ما يتعلق بها، فضلاً عن تنظيم مسابقات وأنشطة ترفيهية وتعليمية وتراثية ورياضية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المفيدة.

وعبر أبناء الشهداء المشاركين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة التي توليهم الرعاية والاهتمام العظيمين، مؤكدين عزمهم مواصلة العمل وبجد واجتهاد ليساهموا في المحافظة على منجزات الوطن ومكتسباته.