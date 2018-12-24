نهيان بن زايد يهنئ منتخب الإمارات للاحتياجات الخاصة بإنجازات "جاكارتا"

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، منتخب الإمارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية للمنتخب.

وهنأ سموه اللاعبين واللاعبات بالإنجازات التي حققوها خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي استضافتها جاكرتا مؤخراً وغيرها من البطولات، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه الإنجازات المتواصلة وما يتحلون به من روح التحدي والإصرار والإرادة لتحقيق طموحاتهم ورفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج الإقليمية والعالمية.

وأكد سموه أن أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة رافد لمسيرة وطننا بإنجازات نوعية نفاخر بها العالم، مؤكداً أن القيادة الحكيمة لن تدخر جهداً في سبيل توفير مختلف سبل الدعم والرعاية، وفق أعلى المعايير الدولية والاهتمام بتمكينهم ليكونوا فاعلين في المجتمع وشركاء في تطوره ومسيرة تنمية وطنهم.

من جانبهم، أعرب منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة والأجهزة الإدارية والفنية والطبية عن بالغ سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين الدعم والرعاية الشاملة التي يحظون بها من قبل القيادة الحكيمة لتوفير كل ما يسهم في تحقيق طموحاتهم والتغلب على الصعوبات التي قد تواجههم.

يذكر أن منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة حصد خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في مدينة جاكرتا 11 ميدالية متنوعة، منها ذهبيتان وست فضيات وثلاث ميداليات برونزية، فيما شارك في دورة الألعاب حوالي 300 لاعب ولاعبة يمثلون 44 دولة تنافسوا في ثمان رياضات شملت ألعاب القوى والرماية ورفعات القوة والبوتشيا وكرة الطائرة ورماية القوس والسهم والجودو.