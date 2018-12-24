حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء والقناصل لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، كلاً على حدة، كانجي فوجيكي سفير اليابان، وإلكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك، اللذين قدما للسلام على سموه وتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عملها كسفيرين معتمدين لبلادهما لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفيرين، مشيداً بدورهما في تعزيز أواصر الصداقة التي تربط بلديهما مع دولة الإمارات، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء المهام التي ستوكل لهما مستقبلاً.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عثمان محمد عمر سفير جمهورية أريتيريا لدى الدولة، الذي حضر للسلام على سموه وشرح تفاصيل الصلح والاتفاق بين أرتيريا وأثيوبيا، والتفاهم المبدئي بين بلاده وجيبوتي.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالسفير عمر، متمنياً لبلاده الرخاء والاستقرار، ومشيداً باتفاقي السلام والصلح بين دولته ودولتي أثيوبيا وجيبوتي، اللذين أسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في بلادهم.

وجدد سموه موقف الإمارات العربية المتحدة، الداعم للاتفاقيات بين الدول الثلاث، واستكمال جهودها في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة القرن الأفريقي، والعالم بشكل عام.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، سعادة أندرو جاكسون قنصل عام بريطانيا، الذي زار سموه للسلام عليه وبحث سبل توطيد أواصر التعاون.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالقنصل جاكسون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يصب في خدمة الشعوب الصديقة والارتقاء بعلاقاتها في جميع المجالات.