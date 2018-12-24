الإمارات تُوفر فرص عمل لـ 3200 يمني في الساحل الغربي

الشارقة 24 – وام:

وفرت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر"، فرص عمل جديدة لـ 3200 مواطن يمني من أبناء الساحل الغربي، في 23 شركة مقاولات تنفذ مئات المشاريع الخدمية والتنموية على امتداد قرى ومدن ومناطق الساحل الغربي.

تأتي هذه الخطوة في إطار فرص العمل التي وفرتها الهيئة لأبناء الساحل الغربي، عبر تنفيذ مشاريع عديدة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء ومراسي الصيد والإنزال السمكي، فضلاً عن المشاريع الإغاثية والإنسانية.

وقد وفرت المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية التي نفذتها الهيئة في الساحل الغربي الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية للمواطنين، وساهمت في تخفيف نسبة البطالة في قرى ومدن ومناطق الساحل ورفعت المعاناة عن كاهل الأسر اليمنية وحسنت مستوى معيشتها وظروفها الإنسانية.

وذكر عدد من أصحاب شركات المقاولات، المنفذة للمشاريع الممولة بالكامل من "الهلال" في الساحل الغربي، إن كل العاملين معهم في هذه المشاريع من أبناء مناطق ومديريات الساحل الغربي.

من جهتهم أكد مواطنون يمنيون، يعملون في مشاريع في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، أنه بفضل المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات في المحافظة وبقية مناطق الساحل الغربي توفرت لهم ولكثير من أبناء الساحل فرص عمل ساعدتهم على إعالة أسرهم وتحسين مستوى معيشتها وساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة معاناة آلاف الأسر الأخرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة.