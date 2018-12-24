"الأرصاد": الطقس غائم جزئياً ورطب صباحاً من الإثنين إلى الجمعة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس ليوم غد الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على السواحل والمناطق الشرقية، ورطباً على المناطق الداخلية صباحاً، فيما ستكون الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس بعد غد الثلاثاء، غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب على المناطق الداخلية صباحاً، فيما الرياح شمالية غربية من 18 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما يوم الأربعاء فتوقع أن يكون غائماً جزئياً إلى صحو ورطب على المناطق الداخلية، ويحتمل تشكل ضباب خفيف صباحاً والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر، فيما البحر مضطرب صباحاً يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وبالنسبة ليوم الخميس المقبل فتوقع المركز حدوث فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، ويصبح صحواً إلى غائم جزئي، بينما الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س على البحر، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفى يوم الجمعة هناك فرصة لتشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق خاصة الداخلية صباحاً، ويصبح غائماً جزئياً خاصة ليلاً على الجزر والسواحل، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف نهاراً.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س على البحر، فيما البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.