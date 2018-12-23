حاكم الفجيرة يُعزي في وفاة معضد بن هويدن الكتبي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة معضد بن علي بن هويدن الكتبي إلى نجله محمد بن معضد بن هويدن الكتبي، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الطيبة بالذيد.

كما قدم واجب العزاء الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، وسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسمو ولي عهده والشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى آل المتوفى، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.