عبد الله بن زايد يتسلم مجسماً لجواز السفر الإماراتي من "زايد العليا"

الشارقة 24 – وام:





استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأحد بديوان عام الوزارة بأبوظبي، وفداً من مسؤولي ومنتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسلم سموه، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، مجسماً لجواز السفر الإماراتي يحمل في طياته 1500 بصمة ولاء للقيادة الرشيدة من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، وذلك تعبيراً عن فخرهم بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً متصدراً دول العالم.

وتوجه سموه بالشكر لوفد المؤسسة على هذه المبادرة المتميزة، مؤكداً أن دولة الإمارات تعول على أبنائها وشبابها لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.

كما أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن أبناء الوطن ذوي الاحتياجات الخاصة هم شركاء في مسيرة التنمية فيما لا تدخر قيادة الدولة الرشيدة جهداً في سبيل توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لهم.

من جهته، أعرب وفد المؤسسة عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على جهوده الدؤوبة ونشاطه المتميز لتحقيق هذا الإنجاز المشرف الذي يأتي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وضم الوفد الزائر، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، يرافقه عبد الله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا وعدد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.