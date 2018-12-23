نهيان بن زايد: فخورون بإنجاز "العين" العالمي في "كأس العالم للأندية "

الشارقة 24 – وام:

عبر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بالإنجاز العالمي الذي حققه نادي العين الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018"، التي استضافتها الدولة للمرة الرابعة، وما سجله من انتصارات مشرفة للكرة الإماراتية والعربية.

وقال سموه إن نادي العين، بحصده وصافة العالم ومقارعته أبطال القارات، برهن على مكانته وحضوره القوي، وأكد من جديد قدرته على تحمل المسؤولية الكبيرة وتمثيل العرب في المونديال خير تمثيل، معرباً عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي جاء مواكباً لحصاد الإمارات المتواصل للنجاحات في مختلف الاتجاهات.

وأكد سموه إن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يقود دولتنا الحبيبة لأعلى مراتب النجاحات والمنجزات الوطنية، الأمر الذي يتحقق في كافة الخطط والفعاليات الرياضية التي تزدهر وتزداد تألقاً بصداها العالمي.

وقدم سموه تبريكاته للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة النجاحات التنظيمية لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018 "، مؤكداً أن ما شهدته الإمارات والعاصمة أبوظبي ومدينة العين خلال الأيام العشرة الماضية من استقبال لزوار العالم وتفاعل جماهيري كبير في كافة المباريات الثمان التي أقيمت في إستادي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد ما هو إلا تأكيد وترسيخ لمكانة الإمارات كموطن للسلام والتسامح والتقدم في العالم، بعد أن غدت أرضها منصة لتلاقي الثقافات والشعوب من مختلف قارات العالم.

وتقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد بالتهنئة إلى إدارة نادي ريال مدريد والكادر الفني واللاعبين لفوزهم بلقب البطولة، مضيفاً "إننا نودع "عام زايد" بنجاحات مذهلة حققتها كأس العالم للأندية على مستوى التفاعل الجماهيري وتألق العين والجوانب التنظيمية المميزة وجهود مارشال الإمارات والتعاون الكبير لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت لنا صورة نموذجية في عكس أبهى صور التلاحم الوطني من أجل تحقيق علامات التفوق التنظيمي للبطولة ".

وأضاف سموه "سنستقبل عام التسامح باستضافة كأس آسيا "الإمارات 2019 "، مبيناً سموه أن الرياضة واستضافة البطولات الكبيرة تمثل جسراً للتواصل والتقارب والتلاقي بين شعوب العالم وترسخ رسالة السلام التي تتبناها الإمارات وقيادتها الرشيدة في نهجها الحكيم.

وأشاد سموه بشراكة الإمارات الوثيقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا"، مثنياً على عمل اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، وكافة أعضاء اللجنة وفرق العمل وفرق المتطوعين الذين عكسوا الصور الحقيقية والمشاهد المثالية لشباب ومجتمع الإمارات.