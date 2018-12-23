رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس إندونيسيا

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية، وذلك في ضحايا المد البحري "تسونامي"، الذي ضرب المناطق الساحلية بالقرب من مضيق "سوندا"، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية إندونيسيا.