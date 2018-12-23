الخدمة الوطنية تنظم برنامجاً تدريبياً للمعلمات لمدة أسبوعين

الشارقة 24 – وام:

عقدت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، برنامجاً تدريبياً توعوياً، هو الأول من نوعه خصص للمعلمات ومدته أسبوعين، وذلك في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية التي استقبلت الدفعة الأولى من المنتسبات للبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المنتسبات في الجوانب العسكرية والأمنية، إضافة إلى تعزيز وتطوير الجانب التوعوي والأكاديمي لهن، وذلك نظراً للتجاوب الكبير بمختلف فئاتهن العمرية تجاه خدمة الوطن، بكل فخر واعتزاز، ودون أي تردد في تقديم الغالي والنفيس لأجل وطنهم.

وأعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن اعتزازه وتقديره لمعلمات المجندات على انضمامهن إلى صفوف الخدمة الوطنية، واللائي سيخضن من خلالها تجربة جديدة يتعلمن فيها الكثير مما تعنيه الحياة العسكرية وما تمتاز به من تحمل وصبر وضبط وانتظام، وغرس وترسيخ لقيم الولاء والانتماء والتضحية، إضافة إلى إلمامهن بالمبادئ والمهارات العسكرية الأساسية ما سيسهم في تشكل حصيلة علمية وعملية تعود عليهن بالنفع والمصلحة.