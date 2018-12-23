النيادي يستقبل قائد القوات الأسترالية في الشرق الأوسط

الشارقة 24 – وام:

استقبل اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون في وزارة الدفاع، صباح الأحد، اللواء جيمي هاتشر قائد القوات الأسترالية في الشرق الأوسط، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله في المنطقة.

وتمنى اللواء الركن طيار مبارك، لقائد القوات الأسترالية في الشرق الأوسط، التوفيق والنجاح في مهمته القادمة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المتميز بين دولة الإمارات وأستراليا في مختلف المجالات الدفاعية.

وأشاد رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعمها وتطويرها وتعزيزها بما يخدم علاقات الصداقة المتبادلة.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، بجانب الوفد المرافق لقائد القوات الأسترالية في الشرق الأوسط.