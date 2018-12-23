سفير الدولة يبحث "مشروع خط الطيران المباشر" مع المكسيك

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، مع كارلوس ألفونسو موران وزير الاتصال والنقل، بحضور خوان كارلوس سالازار مدير عام الطيران المدني الجديد، وميغيل بيلايز لارا مدير مطار مكسيكو الدولي، سبل الدفع بمشروع خط الطيران المباشر بالحرية الخامسة دبي - برشلونة - مكسيكو .

ووافق الجانب المكسيكي، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب سفير الدولة، على تشغيل الخط المباشر بين البلدين لمدة سبعة أيام، ضمن الخانات الزمنية المتاحة بعد عملية الصيانة والتحسين الفني، الذي تقوم به الحكومة الحالية للمطار الدولي في مكسيكو سيتي.

وأكد الوزير المكسيكي أن حكومة بلاده الحالية، سعت بكل جدّيّة لإنجاح المشروع، وستبقي التعاون مع الجانب الإماراتي لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين في شتى المجالات، موجهاً الشكر إلى سعادة سفير الدولة وشركة "طيران الإمارات"، على جهودهما المبذولة لتعزيز التعاون في هذا المجال.