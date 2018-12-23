حاكم الفجيرة يصدر قانوناً بتأسيس مؤسسة حمد الشرقي للأعمال الإنسانية

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القانون رقم 2 لسنة 2018، القاضي بتأسيس مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية، من خلال النهوض بالشرائح المحتاجة وتوفير المساعدات المالية والعينية لها.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة، المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2018، والقاضي بتشكيل مجلس أمناء لمؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأصدر سموه القرار رقم 21 لسنة 2018 بشأن تعيين سهيل راشد القاضي مديراً للمؤسسة.