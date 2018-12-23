حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين

الشارقة 24 – وام:

أرسل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.