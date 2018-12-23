الهلال الأحمر أول منظمة إنسانية تغيث أهالي "المسيمير" باليمن

الشارقة 24 – وام:

أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية قافلة مساعدات غذائية وفريقاً طبياً استجابة لنداء أهالي مديرية المسيمير في محافظة لحج اليمنية لإغاثتهم وتلبية احتياجاتهم الملحة.

وتشمل القافلة التي سيرها الهلال الأحمر الإماراتي - الذي يعتبر أول منظمة إنسانية تلبي نداء الاستغاثة - المواد الغذائية المختلفة التي تغطي احتياجات سكان المنطقة، فيما سيقدم الفريق الطبي المصاحب الرعاية الصحية للسكان وخاصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

ورحب حاميم الحوشبي مدير عام مديرية المسيمير بوصول قافلة الهلال الأحمر الإماراتي التي تغطي الاحتياجات الغذائية لسكان المديرية وتؤمن لهم الرعاية الصحية، مثمناً الدور الإنساني الفاعل لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي سباق في إغاثة المحتاجين في كل أنحاء اليمن.