محمد بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، في قصر الشاطئ في أبوظبي، جياتي أفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يزور الدولة حالياً لحضور مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2018 التي تقام بمدينة أبوظبي.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة رئيس الفيفا إلى دولة الإمارات متمنياً له التوفيق في زيارته بما يسهم في خدمة هذه الرياضة وتطورها على مختلف الصعد.

وتطرق لقاء سموه ورئيس الفيفا إلى عدد من المجالات والقضايا الرياضية وإمكانات التعاون المشترك بين الجهات المعنية في الدولة والاتحاد الدولي لكرة القدم بما يعزز تطوير رياضة كرة القدم والارتقاء بها باعتبارها ملتقى إنسانياً واجتماعياً حضارياً يجمع محبي هذه الرياضة من مختلف دول العالم وشعوبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم مختلف أنواع الرياضات التي تعزز التعارف والتلاقي الحضاري بين الشعوب في إطار رياضي تنافسي، مشيداً سموه بأهمية استضافة الدولة لكأس العالم للأندية والأداء المتميز الذي قدمته الفرق المشاركة.

من جانبه أعرب رئيس الفيفا عن شكره وتقديره لمستوى التنظيم الذي حققته دولة الإمارات في استضافتها كأس العالم للأندية 2018، مشيداً بالإمكانات والخدمات التي توفرها الدولة وتسهم في نجاح البطولات الرياضية الدولية التي تنظمها من خلال بنية تحية حديثة تتوافق مع أعلى وأرقى المعايير العالمية.

وثمن جياتي أفانتينو الجهود التي بذلتها اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018" لإنجاح البطولة.

حضر اللقاء معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.