الأرصاد: تتنبأ بطقس غائم وممطر في الإمارات الأحد

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في الإمارات، يوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، على السواحل والجزر خاصة شمالاً، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية غربية/20-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/س فوق البحر وبعض المناطق المكشوفة.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:45، والمد الثاني عند الساعة 02:47، والجزر الأول عند الساعة 20:03، والجزر الثاني عند 07:14 .

وفي بحر عمان، يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:08، والثاني عند الساعة 22:56، والجزر الأول عند الساعة 15:56، الثاني عند 04:43 .