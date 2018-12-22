طحنون بن محمد يعزي في وفاة حمد عقيف الشامسي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء، إلى عبد الله حمد محمد بن عقيف الشامسي وإخوانه، في وفاة والدهم، رحمه الله .

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء، إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.