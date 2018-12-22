منال بنت محمد تشيد بخطة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

الشارقة 24 – وام:

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن خطة عمل المجلس لعام 2019 حافلة بالمبادرات النوعية، لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية، وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتأثير عالمياً، في هذا الملف الحيوي.

وأوضحت سموها، أن الخطة تشمل مبادرات وآليات لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %، اعتباراً من الدورة الانتخابية المقبلة 2019، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، مضيفة أن من شأن الوصول إلى هذه النسبة تعزيز الدور التشريعي والقانوني والبرلماني للمرأة في المسيرة التنموية للدولة، كما أكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتابعت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن خطة عمل 2019 تشمل مشاريع وبرامج مكثفة لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، لتعزيز مسيرة دعم المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه ورفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات.