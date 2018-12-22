ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء مفتاح الخاطري

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مأدبة الغداء، التي أقامها الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، في مجلسه بمنطقة الحمرانية برأس الخيمة، يوم السبت، تكريماً لسموه.

حضر المأدبة إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر المأدبة، عدد من رؤساء ومدراء الدوائر المحلية وكبار المسؤولين في الإمارة، والمدعوين من أبناء القبائل.

وأعرب الشيخ مفتاح بن علي الخاطري وأفراد أسرته، عن سعادتهم بزيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة وتشريفه لهم، والتي تعبر عن نهج أصيل ومتوارث في التواصل بين القيادة مع أبناء القبائل في مناطق الإمارة، راجين الله العلي القدير أن يديم على سموه دوام الصحة والسعادة.

وقدم خلال المأدبة، عدد من الشعراء قصائد وطنية، فيما قدمت شلة ترحيبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وقدم الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، هدية تذكارية، إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي.