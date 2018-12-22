حاكم رأس الخيمة يشهد أفراح آل علي والشرهان

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال، الذي أقامه سعادة سالم محمد سالم آل علي، بمناسبة زفاف نجله قيس، إلى كريمة سالم سعيد علي الشرهان.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة، معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ حشر بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سهيل بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور، العريس ووالده وأقارب العروسين، مباركين للعريس زفافه ومتمنين له حياة أسرية سعيدة.

وقدمت الفرقة الحربية، مجموعة من الفنون التراثية والشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.