حملة الشيخة فاطمة تدشن المستشفى الميداني في باكستان

الشارقة 24 – وام:

دشنت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، المرحلة التجريبية للمستشفى الميداني في باكستان، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تحت شعار "على خطى زايد"، لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للنساء والأطفال، بإشراف فريق طبي تطوعي من كبار الأطباء من الإمارات وباكستان .

جاء تدشين المستشفى، تزامناً مع ملتقى القيادات الإنسانية الشابة، وفي إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة"، وفي مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء، والاتحاد النسائي العام، وجمعية العيون، بالتنسيق مع وزارة الصحة الباكستانية، وجمعية باكستان الطبية، وسفارة الإمارات في باكستان، وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، وجمعية إمارات العطاء .

وأكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن المستشفى الميداني وعياداته المتحركة، تعمل في المحطة الحالية، ضمن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج الفقراء من المرضى وبالأخص النساء والأطفال، في مختلف دول العالم، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، انسجاماً مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للعمل التطوعي، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.