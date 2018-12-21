حاكم رأس الخيمة وولي عهده يشهدان أفراح ابن حميدان والمسافري

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الاحتفال الذي أقامه الدكتور أشرف حسن محمد بن حميدان الزعابي، بمناسبة زفاف نجله المهندس عمر إلى كريمة المرحوم عبد الله سعيد بن مايد المسافري.

كما حضر الاحتفال، الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ عمر بن عبد الله القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات ورجال المال والأعمال وجمع من المدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيوخ والحضور، التهاني والتبريكات للعريس ووالده وأعمامه وأهل العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأعرب أهالي العروسين عن بالغ سرورهم، لحضور وتشريف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده والشيوخ والمسؤولين، حفلهم ومشاركتهم أفراحهم.

وقدمت فرقة العيالة في جمعيتي ابن ماجد وأم القيوين للفنون الشعبية، والفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.