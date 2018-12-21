الأرصاد تتنبأ بانخفاض درجات الحرارة السبت

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في الإمارات، يوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والساحلية، ويحتمل سقوط بعض الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة .

وأوضح المركز في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية/20-35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/س فوق البحر وبعض المناطق المكشوفة .

وأفادت النشرة، بأن الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:05، والمد الثاني عند الساعة 02:00، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 19:23، والجزر الثاني عند الساعة 06:30.

أما بحر عمان سيكون مضطرب الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:19، والثاني عند الساعة 22:13، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:11، والثاني عند 03:53.