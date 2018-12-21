طحنون بن محمد يشهد أفراح الدرعي والعامري

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، يوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد سالم حمد عويص الدرعي، بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة المرحوم راشد ناصر عبيد الدرعي، وذلك في مركز الأفراح في القوع جنوب مدينة العين.

كما حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة آل دومان العامري، بمناسبة زفاف 8 معاريس من أبنائها، وذلك في مركز الأفراح في الوقن جنوب منطقة العين.

حضر حفلي الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعددٌ من المسؤولين.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.