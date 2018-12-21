18.06 مليار درهم مساعدات الإمارات لليمن

الشارقة 24 – وام:

بلغت قيمة مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن، من أبريل 2015، وحتى ديسمبر 2018 نحو 18.06 مليار درهم "4.91 مليار دولار أميركي"، استفاد منها ما يزيد عن 17 مليون يمني، منهم 11 مليون طفل و3.2 مليون من النساء.

وجاءت المساعدات الإماراتية لليمن، على قدر الحدث وحجم التحدي، في إعادة الحياة الطبيعية لجميع المناطق اليمنية بدون استثناء، وساهمت بشكل كبير في محو آثار التدمير الممنهج الذي ألحقته بها ميليشيات الحوثي.

وشملت المساعدات دعم البرامج العامة، والصحة، والتعليم، وتوليد الطاقة وإمدادها، والنقل والتخزين، ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني "التطوير القضائي والقانوني"، والخدمات الاجتماعية، والمواد الإغاثية والغذائية في حالات الطوارئ.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم إلى الشعب اليميني خلال عام 2018، كما احتلت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.

وفي عام 2018، بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن نحو 7.838 مليار درهم "2.13 مليار دولار أميركي"، منها 1.840 مليار درهم "500 مليون دولار"، تم تخصيصها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.