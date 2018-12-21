وفد من السفراء المعتمدين لدى الدولة يزور مهرجان‪ ‬الظفرة‬

الشارقة 24 – وام:

زار وفد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، مهرجان الظفرة في نسخته الـ 12، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في منطقة الظفرة.

وتفقد الوفد، الذي قدم بدعوة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في بداية الجولة، محطة شمس 1 للطاقة الشمسية بمدينة زايد، والتي تعد أكبر محطة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط.

وزار وفد السفراء، يرافقه عيسى سيف راشد المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من المسؤولين بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة- المنصة الرئيسة لفعاليات مزاينة الإبل، وتعرف على معاييرها ونظم التحكيم بها.

كما زار الوفد السوق الشعبي في المهرجان، والذي ضم عدداً من المحلات التجارية تعرض فيها منتجات السيدات من الأدوات التراثية والمشغولات اليدوية المصنعة من الطين والخشب وسعف النخيل وأنواع مختلفة من الأكلات الشعبية.

وتناول الوفد مأدبة الغداء في فندق تلال ليوا، بحضور معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة خليفة مطر الطنيجي المدير التنفيذي لإدارة خدمات المساندة في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

واختتم وفد السفراء جولته بزيارة فندق قصر السراب، الذي يقع في عمق صحراء منطقة الظفرة، وتعرف على نماذج من التراث الإماراتي التي يضمها الفندق، فيما تناولوا العشاء في أجواء تراثية.

وأعرب السفراء عن سعادتهم بزيارة مهرجان الظفرة، مبدين إعجابهم بالتراث الإماراتي والمنتجات والأشغال اليدوية للمرأة الإماراتية والمعروضة في السوق الشعبي.

وأشادوا بجهود الإمارات في إحياء التراث، والذي يرمز للأصالة والهوية الوطنية، ووصفوا المشغولات التراثية بأنها تجمع ما بين الماضي والحاضر وما بين الحداثة والطابع التراثي التقليدي، مقدمين الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشيدين بما يوليه سموه من اهتمام ودعم كبيرين، لمختلف الفعاليات التراثية والثقافية، منوهين بكرم الضيافة الذي يمتاز به أهالي منطقة الظفرة.