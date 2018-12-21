النائب العام وعمر العلماء يبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء

الشارقة 24 – وام:

بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أوجه التعاون بينهما، لتنفيذ خطة النيابة العامة، للاستفادة في أعمالها من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية توظيف هذه التقنية في المنظومة القضائية للنيابة العامة، والأعمال والخدمات التي تنهض بها، وتطوير الكوادر البشرية في هذه المنظومة، لمواكبة هذه التقنيات فنياً، بما يصل بالعنصر البشري إلى المستوى اللازم، لاستغلال تلك التقنيات، تحقيقاً للعدالة الناجزة.

جاء ذلك، خلال استقبال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بمكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، معالي عمر سلطان العلماء، بحضور سعادة محمد بن طليعة مساعد المدير العام لقطاعي الخدمات الحكومية والخدمات المؤسسية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حيث اتفق الجانبان على المضي قدماً، في بدء هذا التعاون وتيسير سبله.

حضر اللقاء من النيابة العامة، المستشارون سلطان إبراهيم الجويعد مدير إدارة الفحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام- القائم بأعمال المحامي العام الأول، وخليفة راشد الخضر، وهيثم علي الشوكة، وسالم علي الزعابي من النيابات العامة الاتحادية، ومحمد مبارك الريامي مدير إدارة الحاسب الآلي، والمهندسة ميثاء الشمري مدير مشاريع في مكتب الذكاء الاصطناعي، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.