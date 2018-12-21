ترحيب باكستاني بمساعدات الإمارات المالية

الشارقة 24 – وام:

رحب مسؤولون باكستانيون كبار، بإيداع دولة الإمارات ثلاثة مليارات دولار "11 مليار درهم"، في البنك المركزي الباكستاني، لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية، لدى البنك.

وتوجه عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالشكر الجزيل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها باكستان بسخاء في الأوقات العصيبة، مؤكداً أن هذا يجسد علاقات الصداقة المتينة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

من جانبه، أعرب شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني على "تويتر"، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذا الدعم المالي السخي، مؤكداً أن هذا دليل على عمق العلاقات الوثيقة بين باكستان والإمارات العربية المتحدة.