الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة من الجمعة إلى الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء، غائماً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وأشار المركز في بيان بحالة الطقس المتوقعة على الدولة، أن هناك فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية، صباح الجمعة، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

البحر متوسط الموج يضطرب تدريجيا آخر الليل في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

أما طقس يوم غد السبت، يتوقع أن يكون رطباً ليلاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، ويصبح غائماً جزئياً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على البحر والمناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الرياح تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س على البحر.

البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

ولفت البيان إلى ان طقس يوم الأحد، يتوقع أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهاراً ورطباً على المناطق الداخلية ليلاً وفي الصباح الباكر ومغبراً أحياناً نهاراً.

الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

فيما تشهد الدولة يوم الإثنين، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على السواحل والجزر، ورطب على المناطق الداخلية ليلاً وفي الصباح الباكر.

الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر.

البحر مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس يوم الثلاثاء، سيكون رطباً ليلاً ويحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً وغائم جزئياً بوجه عام.

الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر.

البحر مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.