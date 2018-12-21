‎خليفة بن طحنون يفتتح "مخيم أبناء الفخر الثاني"

الشارقة 24 – وام:

انطلقت، الخميس، بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، في منطقة رماح بمدينة العين، فعاليات المخيم الشتوي الثاني لأبناء شهداء الوطن الأبرار "مخيم أبناء الفخر الثاني"، الذي ينظمه مكتب شؤون أسر الشهداء بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ونادي تراث الإمارات وشركة موارد القابضة بهدف تطوير المهارات القيادية وتعزيز المواهب والإمكانيات الفردية لأبناء الشهداء، والذي يستهدف الفئة العمرية ما بين 12 و18 عاماً.

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وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان إن "تنظيم هذا المخيم يأتي في إطار خطة شاملة ينفذها مكتب شؤون أسر الشهداء بناء على التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تؤكد دوماً على ضرورة توفير كافة الإمكانيات وتلبية المتطلبات اللازمة لتمكين أبناء وذوي شهداء الوطن الأبرار وصقل مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم والمساهمة في إعدادهم ليتمكنوا من مواصلة مسيرة دولة الإمارات نحو الرفعة والتميز والازدهار".

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وأشار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان إلى أن فعاليات المخيم تراعي الجانب التثقيفي والترفيهي والاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ربط هؤلاء الشباب بقيم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وموروثها التراثي والثقافي العريق.